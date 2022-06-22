Mersinlik deresinde ‘Elma Bahçesi’ olarak bilinen bölgede dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangın Halil Kartal’ın iş aracına temizlik yaptığı sırada, kısa devre oluşması sonucu meydana geldi.

İş aracının tamamen yanmasının ardından yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Yangının vadide ve sarp bölgede olması kara araçlarının müdahalesini zorlaştırıyor.

Yangına Türkiye’den gelen bir uçak ile 2 helikopter müdahale etti. Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye bu sabahın ilk ışıklarına kadar ara verildi.

Müdahale sürüyor

Günün ağarmasıyla birlikte, havadan müdahale yeniden başladı. Türkiye’de de büyük yangınlar olması nedeniyle yangın söndürme uçağı oraya giderken, 2 helikopterin müdahalesi aralıksız olarak devam ediyor.

Yangına havadan müdahale sürüyor...

Menderes Mendo Şengül dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Karada ise yangına dozerle müdahale eden sürücü Menderes Mendo Şengül dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

Mersinlik bölgesindeki yangında 2 bin 600 dönüm arazi yandı.

Yangın henüz kontrol altına alınamamışken, konuyla bağlantısı olduğu düşünülen 2 kişi tutuklandı.