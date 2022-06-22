Yangının nedeni belli oldu

Tatlısu-Ağıllar köyleri arasında dün çıkan ve hala söndürülemeyen yangına sebep olduğu düşünülen 2 kişi tutuklandı.
Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün 13.00-14.00 saatleri arasında, Tatlısu-Ağıllar köyleri arasında bulunan H.K.’ye (E-53) ait orman evinin yollarında yaptığı temizlik sonrası kepçeyi gerekli emniyet tedbirlerini almadan yol içerisinde park halinde bırakan A.Ş.(E-28) tutuklandı.
Yol kenarında bırakılan kepçenin akü kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülen yangın, rüzgarın etkisiyle yol kenarından ormanlık alana sirayet etti.
Çıkan yangın sonucu bahse konu kepçe tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları hala devam ediyor.
Bahse konu şahıslar tutuklanarak, olay hakkındaki soruşturma devam ediyor.