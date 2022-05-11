Yangında hayvanlar telef oldu

Ergenokan köyünde Hakkı SÖYLEROĞLU’na ait hayvan kümesinde, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 10.05.2022 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Ergenekon köyünde bulunan Hakkı SÖYLEROĞLU’na ait ikametgahın avlusu içerisindeki hayvan kümesinde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; 12 adet plastik suluk ve yemlik, 14 adet karebalya, 3 adet alüminyum pencere ve havalandırma fanı yanmış olup, 2 adet 4 aylık kuzu ile 12 adet tavuk ise telef olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.