Yangın sonrası ortalık fena karışacak

Kantara ormanlık bölgede çıkan ve büyük zararlara yol açan yangının yankıları sürerken, yangının çıkış anının Halil Kartal'a ait özel mülkü temizleyen bir iş aracından olması kafalarda soru işareti yaratmıştı.

KARTAL, KENDİNE AİT ARAZİYİ ALTINOVA KÖYÜNDE İKAMET EDEN BİRİNDEN ALDI

Eski çevre bakanlarından Hakan Dinçyürek döneminde verilen arazi, Halil Kartal’ın tapulu arazisinin dışında, Kartal’ın bölgedeki 2’nci arazisi olmuştu. Kartal’ın kendi arazisini ise Altınova köyünde ikamet eden bir vatandaştan aldı. Yangın da Kartal'a kiralanan değil, özel mülküne ait arazide çıktı. Kartal'a kiralanan arazi ise Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hakan Dinçyürek’in çevre bakanı, İsa Direk’in ise Orman Dairesi müdürü olduğu dönem kiraladı.

KAMU YARARI GÜTMEYEN KARTAL’A ARAZİ NEDEN KİRALANDI?

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgiye göre, ormanlık araziler, kamusal bir yarar için kiralanabilirken, kamusal bir yarar gütmeyen Kartal’a arazinin neden kiralandığı ise akıllarda soru işareti.

OĞUZ’UN EROL ERGÜN’E KİRALANAN ARAZİ İÇİN YAZI YAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kantara ormanlık alanda arazi kiralanan bir diğer isim ise Erol Ergün... Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un 2019-2020’deki bakanlığı döneminde, Ergün’e ait arazinin bölgenin birçok noktasına gördüğü için arazinin Orman Dairesi’ne verilmesiyle ilgili arazinin kiralanmasının iptali için yazı yazdığı; fakat diğer yetkililerin konuyla ilgili adım atmadığı ortaya çıktı.

OĞUZ, İPTAL YAZISI İÇİN SAVCILIĞA YAZDI, KAYMAKAMLIK TADİLAT İZNİ VERDİ!

Kıbrıs Postası’nın edindiği bir diğer bilgi ise Oğuz’un arazinin iptal yazısı için savcılığa yazı yazdığı, İskele Kaymakamlığı ise dağ evinin tadilatı için mülk sahibine izin verdi.

Kıbrıs postası

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022, 14:16