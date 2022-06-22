Yangın İskele'yi tehdit ediyor

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, canlı yayında BRT’de açıklamalarda bulundu.

Mersinlik bölgesinde dün saat 14.00'te başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangın, Altınova ve Ağıllar köylerine doğru ilerliyor.

Yangın bölgesinde bulunan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ettiğini; Altınova'da mandıralar bölgesinin, Ağıllar bölgesinde ise Buluşa Manastırı'nın tehdit altında olduğunu açıkladı.

Toroslu, yangına 4 helikopterin müdahale ettiğini belirterek, Türkiye’den 2 helikopterin daha gelmesinin beklendiğini söyledi.

Toroslu, İskele Belediyesi’nin önlem amacıyla tarlaları sürdüğünü belirterek, İskele’de şu an için yerleşim yerleriyle sıkıntı olmadığını vurguladı.

Altınova bölgesinde ağıllar bölgesinin tehdit altında olduğuna dikkat çeken Toroslu, helikopterlerin bölgeye yönlendirildiğini ve havadan müdahale edildiğini vurguladı.

Devlet ve hükümet yetkililerin oluşturulan kriz masasında değerlendirme yaptığını anlatan Toroslu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bilgi verildiğini kaydetti.

Arazinin durumu ve şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini ifade eden Toroslu, takviye gelecek helikopterin batı ve güney kısmına müdahale edeceğini aktardı.

Rüzgarın yön değiştirmesiyle Mersinlik’teki tehlikenin geçtiğini dile getiren Toroslu, “İtfaiye ve orman dairesi çalışanları ve diğer kişiler 36 saattir uykusuz yangına müdahale ediyor. Ardahan-Mersinlik yolu trafiğe kapatıldı. Kurallara uyulsun çalışanlara yardımcı olunsun” ifadelerini kullandı