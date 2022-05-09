Yan Gel Yat Osman Devri Kapansın

Yaz ayına sayılı günler kala pazarlarda yaşanan fiyatlardaki düşüşü Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli değerlendirdi. Yan gel yat Osman devrinin bitmesi gerektiğini belirten Başkan Garabli Tarım Bakanlığı’nı da göreve çağırdı.

DOMATESİN FİYATI DÜŞECEK GİBİ DEĞİL

Başkan Garabli yaptığı açıklamada “baharın gelmesi ile birlikte bazı ürünlerde üretimin hızlanması ve çıkan ürünün artışı pazar fiyatlarını da aşağıya çekti. Patates ve domates yüksek fiyatını halen daha koruyor. Patates sökümü başladı, maksimum bir hafta on gün içerisinde ürünün piyasada bollaşmasıyla fiyatı normal seviyelere düşecektir. Domatesin fiyatı pek düşecek gibi durmuyor” dedi.

İTHAL DE ÇARE OLMADI

Garabli, piyasada domates çok az ithal izni açık ama ithal edilen domates bile memlekete maliyeti 25 TL’yi buluyor. Kabak, patlıcan 30 TL’lerden 10 TL’ye düştü. Salatalık 4 TL’ye düştü bir kaç az olan ürün dışında sebze ve meyvelerde fiyatlar düşmüştür. Şimdi bazı vatandaşlarımız diyecek ki tabi kimse almazsa fiyat düşer alakası bile yok. Niye salatalık 40 TL iken çöpe mi dökülüyordu hayır, çilek 60 TL iken çöpe mi dökülüyordu hayır, gene satılıyordu. Fiyatlarının yüksek olmasının sebebi çıkan ürünün azlığı maliyetin yüksek olmasına sebep oluyordu” ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞILIĞI ÖNLESİNLER

Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli açıklamalarına şöyle devam etti;

Talep çok ürün az rekabet ortamı oluşmuyor. Ama şimdi talep çok ürün de çok. Zaman zaman milletin fahiş rakamlara satılan ürün fiyatlarına isyanları olacaktır. Üreticinin ise zaman zaman yok parasına satılan ürünlerden zararları devam edecektir. Aradaki dengeyi sağlayacak olan Tarım Bakanlığı’nın takibi ve kayıt dışılığın önlenmesidir. Bazı yasalarla birlikte yan gel yat Osman devrinin kapanması gerekir. İşi bilir kişilerle bu memleketi halka faydalı olacak kişilerle yönetmek gerekir.