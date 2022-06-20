Yabancı Turist Pazarı Daraldı

Salamis Otel Genel Müdürü Süleyman Kansu 2022 yaz sezonuna ilişkin önemli tespitler de bulundu.

Kansu, “bu sezon yabancı pazarda % 40’lık daralma mevcut. Avrupa’nın çeşitli şehirlerinden ülkemizde charter seferleri düzenlenmediğinden dolayı yabancı pazarda ciddi düşüş yaşanıyor. Ayrıca Rus profilinin Antalya ve civarından çekilmesinden dolayı Türkiye ve çevresindeki ülkeler alternatif pazar olarak Avrupa’ya yönlendi. Bu da bizi olumsuz etkiledi” dedi.

TÜRKİYE’DEN GELEN TURİST SAYISI ARTTI

Türkiye’den gelen turist sayısında az da olsa umut verici bir artış olduğuna dikkat çeken Kansu, ancak yaşanan bu artış yabancı pazardaki kaybımızı telafi etmez, çok acil olarak tur ıoperatörlerinin desteklenmesi ve Avrupa’dan charter seferlerin konması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TUR OPERATÖRLERİ DESTEKLENMELİ

2019 doluluklarının yüzde 30 ile 40 arası altında seyrediyoruz diyen Salamis Otel Genel Müdürü Süleyman Kansu, 2022 yılı için bu doluluk oranı böyle geçecek. Eğer Ağustos ayında doğru hamleleri yapmazsak 2023 senesini de kaybedeceğiz” şeklinde konuştu.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR

Öte yandan Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Mayıs 2022 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 2 bin 584, gecelemede ise yüzde bin 739 arttı.

Ocak-Mayıs döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 29,6’ya yükseldi. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 8,5 idi.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022, 08:55