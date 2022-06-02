banner38

WhatsApp'a mesaj düzenleme özelliği geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir beklenen mesaj düzenleme özelliğini test etmeye başladı. Kaynak: WhatsApp'tan beklenen özellik: Mesaj düzenleme

WhatsApp'a mesaj düzenleme özelliği geldi
banner37
banner23

WhatsApp, mesaj düzenleme özelliğine nihayet kavuşuyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda mesajlara belirli emojilerle tepki verme özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu.

Telegram’da birçok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan özellik, fazladan mesaj gönderme sorununu ortadan kaldırıyor.

Kullanıcılar, yeni özellikle birlikte yazım yanlışlarını kısa süre içerisinde değiştirebilecek. Test edilen mesaj düzenleme butonunda eski mesajı gösterme özelliği bulunmuyor. Analistler, şirketin yeni özelliği aktif etmeden önce düzenlenmiş mesajı göstermeyi de sunacağını tahmin ediyor.

WhatsApp'tan beklenen özellik: Mesaj düzenleme

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliğini herkesten sil seçeneğinde olduğu gibi süreli yapacağı tahmin ediliyor. Henüz bu sürenin ortalama kaç dakika olacağı bilinmiyor.

Yeni özellik, WhatsApp Android uygulamasında test edilmeye başlandı. iOS ve masaüstü uygulamalarında da yakın zamanda test edileceği düşünülüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Arter aday olmayacağını açıkladı!
Arter aday olmayacağını açıkladı!
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3