WhatsApp'a mesaj düzenleme özelliği geldi

WhatsApp, mesaj düzenleme özelliğine nihayet kavuşuyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda mesajlara belirli emojilerle tepki verme özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu.

Telegram’da birçok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan özellik, fazladan mesaj gönderme sorununu ortadan kaldırıyor.

Kullanıcılar, yeni özellikle birlikte yazım yanlışlarını kısa süre içerisinde değiştirebilecek. Test edilen mesaj düzenleme butonunda eski mesajı gösterme özelliği bulunmuyor. Analistler, şirketin yeni özelliği aktif etmeden önce düzenlenmiş mesajı göstermeyi de sunacağını tahmin ediyor.

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliğini herkesten sil seçeneğinde olduğu gibi süreli yapacağı tahmin ediliyor. Henüz bu sürenin ortalama kaç dakika olacağı bilinmiyor.

Yeni özellik, WhatsApp Android uygulamasında test edilmeye başlandı. iOS ve masaüstü uygulamalarında da yakın zamanda test edileceği düşünülüyor.