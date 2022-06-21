Vatandaşın isyanını paylaştı!

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümeti önlem almaya çağırdı. Harman paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Hükümet umarım bu yazdıklarımızı ve yayınladıklarımızı dikkate alır ve gerekli önlemleri ivedilikle alır! Aksi halde ilerleyen günler bizler için çok sıkıntılı olacak!

Çok sevdiğim bir abimin gönderdiği mesajı sizlerle noktasına, virgülüne dokunmadan paylaşıyorum.

Söz konusu NAMUSUMUZ ve CAN GÜVENLİĞİMİZSE SUSMAYIZ!

“Cnm Kartalım nasılsınnnn çoktandır görüşemiyoruz..özlendin..

Bak sana 2 hafta önceki bir olayı anlatayım..Benim dünürlerle her zaman yıllardır esentepe tarafında deniz kenarına gidip kamp yaptığımız bir yer vardı yine anlaştık gidelim diye ben rahatsızlandım gidemedim dünürler karı-koca gidip çadırı kurdular eplenmeye başladılar mangalı yaktılar..

Bu arada 15 kişiye yakın nijeryalı her halde siyahi püskül gibi o koya geldiler ellerinde içkiler sigara uyuşturucu ve yanlarına gelip şunları söyledi..”Siz buradan ne saat kaçıyorsunuz bizimkilerde kebabımızı yiyip gideceğiz demişler,cevap acele yiyin ve gidin burası bizim yerimiz deyip yanlarına yakın oturmuşlar.

Bizimkilerde acele acele yemek yemeden toparlanıp kaçtılar..

Şimdi dünür emekli astsubay ruhsatlı tabancası da var ve yanındaydı tabii 15 kişiye ne kadar karşı gelebilirdi..

Şimdi bende hasta olmadaydım ve gitseydim ben de de ruhsatlı tabancam var içmeye başlardık her halde ve onlar da geldi ben kaçarmızdım ya Kartalım verilmiş sadakamız varmış bakalım neler olurdu..

Demek istediğim o koya sahip çıktılar bizim yerimizdir deyip korkutarak insanları oradan kovdular..

Yani ne günlere kaldık ama birgün bir yerlerde bu patlayacak..”