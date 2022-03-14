banner38

Vakaların seyri değişmedi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.078 olup, 388 pozitif vakaya rastlanmış, 319 kişi taburcu edilmiştir.

Vakaların seyri değişmedi
banner37
banner23

163 kişi Lefkoşa, 94 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

14 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.078

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 388  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 388       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 319    

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.103.256 

Toplam Vaka Sayısı: 73.741            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.857   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3682 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3643

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  747

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar


Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 212 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 222

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1912      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135859

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çavuşoğlu: Bu akşam taşıma sorununun çözülmesini...
Çavuşoğlu: Bu akşam taşıma sorununun çözülmesini...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3