Uyuşturucudan üç kişi aranıyor!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, zanlı M.N.K ile M.G Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 8 Ağustos’ta saat 18.00’de Narkotik ekibi tarafından Küçük Kaymaklı’da bir sokakta şüpheli görülen zanlı M.N.K'nin tasarrufunda 17 paket halinde 20 gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı M.G'nin de olay mahallinde tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı M.N.K'nin ikametgahında yapılan aramada bir buçuk gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı. Polis, iki zanlının konu maddeleri zanlı M.A'nın aldığının belirlendiğini ve zanlının konu maddeleri 5 Ağustos’ta 45 gram olarak Girne Limanı’ndan ithal edip, 20 gramını M.N.Y'nın 13 bin TL’ye sattığını, 5 gramını aranan bir şahsa verdiğini, 3 gramını da kendisinin içtiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, aranan 3 şahıs, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlı M.A 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

