banner38

Üstel'den hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Başbakan Ünal Üstel Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası’nda yaşanan iş kazasında yaşamını yitiren Fatma Taşçı ve AK Parti’nin Adana’daki gençlik programı dönüşü üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucunda yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Üstel'den hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
banner37
banner23

  Başbakan Ünal Üstel’in Fatma Taşçı için yayımladığı mesaj şöyle:

"Güzelyurt Kalyoncu Narenciye Fabrikasında yaşanan talihsiz iş kazası sonucu Fatma Taşçı’nın yaşamını yitirdiği haberi hepimizi derinden sarsmıştır.

Böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, iş güvenliği konusunda gerekli önlemlerin her zaman alınması hususunda hassasiyet gösterilmesine bu vesileyle dikkat çekmekte yarar görüyorum.

Merhumeye Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve metanet diliyorum."

Başbakan Ünal Üstel’in üniversite öğrencileri için yayımladığı mesaj şöyle:

"Niğde’de meydana gelen trafik kazası sonucu Ak Parti Gençlik Kolları Üyesi 3 gencin yaşamını yitirdiğini, 41 kişinin de yaralı olduğunu büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum.

Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan Rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilerken, bu acıyı Anavatan Türkiye ile yürekten paylaşıyoruz."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Taçoy,:Fatma Taşçı’nın vefatı bizleri derin...
Taçoy,:Fatma Taşçı’nın vefatı bizleri derin...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3