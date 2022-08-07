Üstel'den bakanlara ve bürokratlara gözdağı!

Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt’ta vatandaşlarla bir araya geldi, Bakan ve bürokratlara da mesaj gönderDİ.

Üstel, “önce ülkem” demeyen kimseyle çalışmak istemediğini söyledi.

DP ve YDP başkanlarına da prensibini aktardığını belirten Üstel şöyle devam etti:

“Bu zor dönemde, perde gerisinde, gizli saklı iş çeviren kim varsa, benim ekibimde çalışamaz.

Görevden alma ve atama konusunda hiç tereddüt etmedim, etmeyeceğim.

Bakan ya da bürokrat hiç fark etmez. Bizim hep birlikte bu halka hizmet etmemiz gerekiyor. Bu zor dönemde iş üretmeyeceğiz de ne zaman üreteceğiz?

Halkımız ciddi fedakarlıklarla ciddi zorluklar yaşıyor. Bize düşen, üretim maliyelerini aşağıya çekmek, kamuda hizmet kalitesini artırmak ve özel sektörde de istihdamı artırmak.

Bu amaç için çalışmayan kim isterse olsun, hangi makamda isterse olsun, benim ekibimde yeri yok.”