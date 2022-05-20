Üreticiler Güney'de eylem üstüne eylem yapıyor

Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz günlerde, Hükümet ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Başkanlık Sarayı’nda olaylı bir eylem gerçekleştiren hayvan besicilerinin ardından, bu kez de peynir üreticilerinin hükümetle çatıştığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Tarım Bakanı Kostas Kadis’in “Hayvan besicilerinin Başkanlık Sarayı değil, peynir imalathaneleri önünde olması gerekirdi” şeklindeki açıklamasına, Peynir Üreticileri Birliği’nden sert tepki geldiğini ve birlikten yapılan açıklamada, Kadis’in yükümlülüklerinden kaçmak için yalan söylediğinin kaydedildiğini yazdı.

Habere göre Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru, depolarındaki hellimleri satabilmeleri için 800 bin Euro yardım almalarına rağmen, buzluklarda milyonlarca hellim stoğu bulunduğunu ve bunları ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.



Gazete, Kadis’in bu paranın stokların boşaltılması için verildiğini açıkladığını; ancak Petru’nun da bu paranın depolama ücretinin karşılanmasına yönelik olduğunu kaydettiğini yazdı.

Bu arada haberde, Başkanlık Sarayı önündeki eylemle ilgili 3 kişinin tutuklandığı ve başka tutuklamalar da olacağı ifade edildi.