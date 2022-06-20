Universal Bankası hissedarları teminata bağlandı

Universal Bankası’nın iki hissedarı Halide Erkman ile Şemsi Kazım Erkman, Bankacılık Yasası’na aykırı olarak kendilerine 391,243 TL avantaj sağladığı gerekçesiyle teminata çıkarıldı.

Polis, KKTC vatandaşı olan zanlıların ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlıların avukatı Serhan Çınar, teminata itirazları olmadığını ve adalete güvendiklerini ayrıca söz konusu 1 milyon 225 bin sterlin ve 330 bin Euro’nun bankaya ait değil, Şemsi Kazım Erkman’a ait olduğunu belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, 2 zanlının da 50’şer bin TL nakdi teminat yatırması, 2’şer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.