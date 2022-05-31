Ünal Üstel: Projeleri hayata geçirmek için çalışacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte ortak bir basın açıklaması yapan Başbakan Ünal Üstel, 2022 yılı İktisadı ve Mali İşbirliği Protokolüne işaret etti.



Üstel, “ KKTC’nin ekonomik kalkınması ve gelişmesi için son derece önemli olan bu anlaşmadaki hususların en erken zamanda hayata geçmesi için hükümetimiz tüm gayreti gösterecektir” dedi.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür etti.

Üstel, “Ana vatan Türkiye’nin maddi ve manevi desteği ile Kıbrıs Türk halkının refahını ve mutluluğunu sağlamak için gerekli tüm düzenlenmeleri yıl sonuna kadar süratle tamamlayacağız” dedi.