Umuda "sahte" geçiş kapıda bitti

Yorgancı huzurda bulunan zanlıların 1 Mayıs 2022 tarihinde saat 11.20 raddelerinde Lefkoşa'da Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçmek için gelen ve KKTC' de turist olarak bulunan İ.T vizesiz geçiş yapmak amacıyla tasarrufunda bulundurduğu ve kendi adına isdar olunan sahte YA5711305 numaralı İtalya Pasaportunu ve CA592477 numaralı Italya kimliğini, yine ayni tarihte ve saatte Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda, KKTC'den Güney Kıbrıs' a geçmek için gelen ve KKTC'de turist olarak bulunan M.D , Mert İsmail adına isdar olunan 647895838 numaralı Bulgaristan kimliğini ve 387276877 numaralı Bulgaristan pasaportunu görevli muhaceret memuruna ibraz edip tedavüle sürerek işlem yapmaya çalıştıkları esnada tespit edilip tutuklandıklarını anlattı.



Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı D.S'nin mesele ile bağlantısı tespit edilmiş olup derdest emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis meselenin hali hazırda yeni başladığını zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılacağı belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlıların 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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