“Ülkemizde turizme yönelik köyler ve kültürel noktalar kazandırmak en büyük gayemiz olmalıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, dün akşam düzenlenen Girne Turizm Meslek Lisesi Diploma Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Girne Turizm Meslek Lisesi’nin teşekkür ve takdir belgelerinin de verileceği mezuniyet töreninde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek turizm eğitimi alanında emek sarf eden Girne Turizm Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Yıldızdoğan ve tüm öğretmenleri kutlayarak mezunlara başarılar diledi.





Turizmin geçmişinin M.Ö 4000’lere dayandığını ve dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğunu belirten Sibel Tatar, ülkemizde ekonominin en önemli iki lokomatif sektörlerinden biri olan turizm sektörünün yeni istihdamlara olanak sağlamak açısından da büyük bir güce sahip olduğunu kaydetti. KKTC’nin sürdürülebilir bir turizm yapısının oluşmasının ardından 12 ay boyunca turizm potansiyeline sahip olabileceğini ve ekonomiye katkı sağlayabileceğini dile getiren Tatar; Covid-19 sonrası düşen turizm oranlarının yeniden yükselişe geçtiğini, büyümeye ve genişlemeye devam ettiğini söyledi. Sibel Tatar, en fazla turist çeken ülkelerin 2019 turizm verilerini paylaşarak ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan turizme yeteri kadar katkı koyulmadığına dikkat çekti.



“Ne kadar şanslıyız ki, ülkemiz tüm bunlardan pay almaktadır. Şahane sahillerimiz, güneşimiz, doğamız ve aynı zamanda kıymetli tarih ve kültürümüz var”



Son yıllara kadar deniz, kum ve güneş üçlemesinin popüler olduğunu ancak son yıllarda özellikle sağlık turizmi başta olmak üzere kültür ve tarih turizminin gelişmekte olduğuna ve her geçen gün daha fazla talep gördüğüne işaret eden Sibel Tatar; “Ne kadar şanslıyız ki, ülkemiz tüm bunlardan pay almaktadır. Şahane sahillerimiz, güneşimiz, doğamız ve aynı zamanda kıymetli tarih ve kültürümüz var” dedi.



“Kültür ve tarihimizi turizme yönelik olarak daha fazla ortaya çıkarmalıyız”

Sibel Tatar, ülkemizde turizm anlamında en büyük sorunun kültür ve tarihimizi daha çok ortaya çıkarma ve turizmi pazarlama olduğunu belirterek turizme yönelik kültürel odak noktaları kazandırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.





“Adadaki tüm zenginlikleri birlikte kullanırsak ekonomik olarak daha parlak bir geleceğe sahip olabiliriz”



“Adadaki tüm zenginlikleri birlikte kullanırsak ekonomik olarak daha parlak bir geleceğe sahip olabiliriz” diyen Sibel Tatar böyle bir eğitim alanı seçtikleri için mezun olan ve halen okuyan gençlere ve ailelere çocuklarını teşvik ettikleri icin teşekkür etti.

Sibel Tatar, mezunların gelecekte turizm alanında çalışarak ve varlık göstererek ülkemize katkı sağlayacaklarına inanç belirtti.

Sibel Tatar, konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere diplomalarını vererek kutladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022, 16:01