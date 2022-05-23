"Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği virüsü tespit edilmemiştir"

Afrika’da endemik olarak görülen maymun çiçeği virüsü 13 Mayıs 2022'den bu yana, virüs için endemik olmayan 12 ülkede görülmüştür.



21 Mayıs 2022 itibariyle, 92 kesin vaka ve incelemeleri devam eden 28 şüpheli maymun çiçeği vakası DSÖ’ye bildirilmiştir. Bildirilen vakaların endemik bölgelere seyahat bağlantıları bulunmamaktadır ve bu tarihe kadar ölüm vakası bildirilmemiştir.

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 1958 yılında maymunlarda tespit edilmiştir. İnsanlarda ilk vaka 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyetinden bildirilmiştir. Hayvanlardan insanlara geçebilen virüsün endemik olduğu ülkeler, Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Gana (yalnızca hayvanlarda tanımlanmıştır), Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Güney Sudan’dır.

Hastalar kliniklere ateş, şişmiş lenf düğümleri, sırt ağrısı ve kas ağrıları şikâyetleri ile başvurabilirler. Ardından hastalarda döküntü olur ve döküntüler içi sıvı dolu döküntülere( vezikül) dönüşür. Bu bulguları olan kişilerin mutlaka doktora başvurmaları gerekmektedir. Mevcut kanıtlar, semptomatik vakalarla yakın fiziksel temasta bulunan kişiler arasında insandan insana bulaşmanın meydana geldiğini göstermektedir. Virüs vücuttaki döküntülerle yakın temas yanında vücut sıvıları, damlacık yolu veya yatak çarşafı gibi kontamine eşyalarla bulaşabilir. Maymun çiçeği virüsü hastalığı genellikle kendi kendini sınırlayabilen bir hastalık olmakla birlikte hamileler küçük çocuklar ve immün (bağışıklık) sistemi zayıf kişilerde ağır seyredebilir.



Maymun çiçeği şüphesi olan herhangi bir hasta araştırılmalı ve doğrulanırsa lezyonları kabuklanana, kabuk düşene ve altında yeni bir deri tabakası oluşana kadar izole edilmelidir. Bu nedenle ateşle ilişkili olağandışı döküntü, veziküler veya püstüler lezyonlar veya lenfadenopati ile başvuran hastalarla ilgili sinyaller konusunda tetikte olunmalıdır.

Bugüne kadar ülkemizde maymun çiçeği virüsü tespit edilmemiş olup, Sağlık Bakanlığı DSÖ ve diğer Uluslararası sağlık örgütlerini takip etmekte olup, konuyla ilgili virüsün görülmesi halinde yapılması gerekenleri hayata geçirmek için çalışma başlatmıştır.