UBP’li belediye başkanlarından PM ve MYK’ya adaylık yazısı

UBP’li mevcut belediye başkanları UBP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu’na bir yazı yazarak yeniden adaylıklarının onaylanmasını istedi.



Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun imzalarının bulunduğu belgede “ülkemiz ve beldemiz adına vermiş olduğumuz emekleri ve hizmetleri devam ettirme ve yarım kalan işlerimizi tamamlama arzusuyla yeniden aday olma arzusundayız. Bu düşünceyle partimiz yetkili organlarından bir an önce daha önceki teammülleri de dikkate alarak yapılacak reform ışığında yeni oluşacak belediyelerden aday olarak gösterilmemizi ve bu kararın ivedi olarak alınmasını talep ederiz” dendi.