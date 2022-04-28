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UBP Milletvekili Berova ve CTP Milletvekili Candan AKPA Genel Kurul Toplantısına katılıyor

UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan’dan oluşan Cumhuriyet Meclisi heyeti, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurul toplantısına katılıyor.

UBP Milletvekili Berova ve CTP Milletvekili Candan AKPA Genel Kurul Toplantısına katılıyor
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Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre, 25-28 Nisan tarihleri arasında, Strazburg’ta gerçekleştirilmekte olan toplantıda, İtalya Devlet Başkanı Sergio Mattarella ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Buric Genel Kurul’a hitap etti.  

Berova ve Candan Genel Kurul çalışmaları ve Komite toplantıları yanında, AKPA tarafından  Kapalı Maraş konusunda raportör olarak atanan  İtalyan Milletvekili Piero Fassino ile de bir araya geldi.  Toplantıda Raportör Fassino’nun haziran ayında Kıbrıs’a yapmayı planladığı ziyarete ilişkin detaylar ele alındı.

CTP Milletvekili Armağan Candan ayrıca AKPA Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grup toplantısına katıldı.

Heyete temasları sırasında KKTC Strazburg Temsilcisi Ayda Soylu, İkinci Sekreter Deniz Kalyoncu ve Cumhuriyet Meclisi Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi heyeti yarın akşam yurda dönecek.

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