UBP'de aday belirleme kriteri belli oldu

Yerel seçimlerin 27 Kasım’da yapılmasının ve 18 belediyede seçim yapılacağının kesinleşmesi sonrasında partiler aday arayışlarına başladı. Hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’nde ise aday bolluğu dikkat çekiyor.

UBP yönetimi adayları belirlemek için ilginç bir yöneteme başvuruyor.

Başkan adayı olmak için partiye başvuran isimlerin yanı sıra parti yönetimi “kazanacak aday” olarak gördüğü isimlere de teklifler yapıyor. Yönetim ortaya çıkan tüm adaylar isimlerini anket aracılığıyla sorgulanacak ve anketlerde her bölgede ipi göğüsleyen isimlerin adaylığının önü açılacak.

Yüzde 70 vatandaş, yüzde 30 üye

SES KIBRIS’ın UBP yönetimine yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre anket yönteminde hem üyeye, hem de vatandaşa isimler sorulacak. Şöyle ki; her bölgedeki anketlerde ortaya çıkan isimler anketin yüzde 70’ini oluşturan vatandaşlar ile yüzde 30’unu oluşturan UBP üyelerine sorulacak.

Ankette en çok destek alan adaylar UBP’nin resmi adayı olarak yarışa girecek.