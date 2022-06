Tuzu Kuru Ahali Resmen Millet İle Dalga Geçiyor

Sosyal Demokrat Hareketi Başkanı Alper Özsakınç yangın sırasında ve sonrasında yaşananlara tepki gösterdi.

Özsakınç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Millet can derdinde ve her kafadan bir ses çıkıyor, kimin kime hizmet ettiği belli değil, sağın ve solun para babaları dümene geçmiş ,milleti birbirine kırdırıyor ,gerçekten çok yazık ,vatandaş geçim sıkıntısı sağlık sorunları ,işsizlik ve yarın kaygısı ile yaşarken , tuzu kuru ahali resmen millet ile dalga geçiyor ,acaba yaşlı bakım evindeki o olaydan sonra orayı bir daha ziyarete giden oldu mu? Yada ciglos faciasında yaşananların bir sonucu? Gündem hızla değişiyor ve her yaşanan acı yada felaket sadece düştüğü yeri yakıyor ...

SDH Genel Başkanı

Alper ÖZSAKINÇ