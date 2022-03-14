“Türkiye’nin Tarım Ambargosuyla İlgili Başbakan Ne Yapmayı Düşünüyor?”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Başbakan’a sorular yöneltti ve cevaplarını beklediklerini belirtti. “Sayın Başbakan’ın hükümetin başı olarak kamuoyuna bir açıklama borcu vardır; Bakanlar Kurulu’nda tarihe geçecek şekilde yapılan değişikliği açıklamalıdır. Bizim gördüğümüz Sayın Başbakan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkileri de sağlıklı bir biçimde yürütememektedir. Tabii ki Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nun da kamuoyuna sorumluluğu gereği, tarihimize geçecek kadar kısa bir süre içerisinde bakanlık görevinden neden ayrıldığını gerekçeleriyle anlatmalıdır” diyen Özersay, Başbakan’ın kabinede herhangi bir değişiklik olmayacağını söylemesinin üstünden 24 saat geçtikten sonra kabinede gerçekleşen istifayı ve iki bakanın değişimini hatırlattı.



Özersay konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Halkın Partisi olarak hükümetin bu durumda kalmasına sevinmiyoruz, üzüntü duyuyoruz. Bu şekilde kabine değişikliğine gidilmesinden de hiç memnuniyet duymuyoruz. Bu yaşananlardan dolayı devletin itibarının sarsıldığını, Kıbrıs Türk halkının iradesinin zarar gördüğünü düşünüyoruz. Rahatsızlığımız bundandır, bu nedenle de izahat istiyoruz. Sayın Başbakan kabineyi oluştururken seçimden önce yapmış olduğu büyükelçilik ziyaretinin teknik bir ziyaret olduğunu söylemiş, Bakanlar Kurulu oluşumuyla ilgili olmadığını belirtmişti. Seçimden sonra Sayın Başbakan, Bakanlar Kurulu oluştururken bunu Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine sunmayı doğru görüyor mu? Eğer görmüyorsa şimdi gelinen noktada bu değişikliğin nedeni nedir? Sayın Başbakan Türkiye ile ilişkileri yürütemediği gibi Türkiye ile ilişkiler sürecini de doğru bir zeminde götürememiştir. Bir an önce bunu çıkıp şeffaf bir biçimde bizlerle paylaşması gerekmektedir. Ülke demokrasisi ve halkın iradesine saygı için bu şarttır. Maalesef siyasi sorumluluk üstlenmek istemeyenler veya üstlenme cesaretini gösteremeyenler faturayı Türkiye kesmek veya sorumluluğu Türkiye’ye yüklemek gibi bir yol izlemişlerdir. Bunlarla ilgili hiç konuşmamak, gündem değiştirmek bu devlete zarar vermekten başka bir şeye yaramaz.”

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ÖZERSAY “EK BÜTÇE YAPILACAK MI?” DİYE SORDU

HP Genel Başkanı Özersay, konuşmasının devamında açıklanan hükümet programına değindi ve hükümet programına ilişkin bazı sorular sorduklarını ancak hiçbirine cevap alamadıklarını aktardı. “Ek bütçe nerdedir? Ek bütçe yapacak mısınız?” diye soran Özersay, bu konuda herhangi bir adım göremediklerini, Maliye Bakanlığı’nın bir çalışması varsa süreci şeffaf olarak takip edebilmek için paylaşmaları talebinde bulundu.

“HUKUK DEVLETİNE UYGUN DAVRANMAK ZORUNDASINIZ”

“Serbest limanın bugünkü yasal mevzuat çerçevesinde bağlanması yasadışıdır” ifadesini kullanan Kudret Özersay, “Hükümet hukuka aykırı davranmaya devam edecek mi?” diye sordu. Özersay, “Bu konuda başka bir adım atılıyorsa bizimle paylaşsınlar, çünkü biz yasal sıkıntıyı dile getirdikten sonra Turizm Bakanlığı serbest liman bölgesine yazılar gönderdi. Bu yazılara yanıt yasadışılık nedeniyle Turizm Bakanlığı’na değil ilgili bakanlığa yazıldı. Bu durum düzeltilmelidir. Yasa orada durduğu sürece siz Bakanlar Kurulu’nda alacağınız kararla bu yasadışılığı devam ettiremezsiniz. Burası bir hukuk devletiyse hukuka uygun davranmanız gerekir.”

“KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ KKTC’DE DE UYGULANACAK MI?”

Özersay, hükümet programında yer alan belediyeler reformu konusuna ve bir önceki dönemde Maliye Bakanı’nın yaptığı kur korumalı mevduat sistemi uygulamasına ilişkin sorularını da hükümete yönetti. Özersay şöyle konuştu: “Belediyeler reformuyla ilgili altı doldurulmamış sığ cümleler söylediniz. Altını doldurmadığınız için de belediye başkanlarının arka arkaya açıklamalarının gelebileceği uyarısını size yapmıştık. Hükümete belediyeler konusunda Ad-Hoc Komite kurulması çağrısı yaptık. Cevap alamadık.

Şu anda Tarım Bakanı olan ama iki ay önce Maliye Bakanı olan Sayın Dursun Oğuz, yine Sayın Sucuoğlu’nun hükümeti döneminde Maliye Bakanı iken 29 Aralık’ta bir açıklama yaparak ‘Kur korumalı mevduat sistemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de uygulanacak’ açıklamasını yaptı. Türkiye’ye gidildi, ilgili bakanlıkla toplantılar yapıldı, çalışmalar başlandı denildi. Ne oldu? İnsanlar bankalara gidip soruyor ama olumsuz yanıt alıyorlar. Yapılmayacaksa insanları kandırmaktan vazgeçin, olacaksa ne zaman olacak onu söyleyin.”

“TÜRKİYE’NİN TARIM AMBARGOSUYLA İLGİLİ BAŞBAKAN NE YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR?”

Hükümetin göreve geldiğinden itibaren tek icraatının akaryakıt, elektrik gibi konulardaki zamlar ve kabine değişikliği olduğunu belirten HP Genel Başkanı Özersay, “Ekonomi bağlamında bu kadar sıkıntı yaşanırken Sayın Başbakan ne yapmayı düşünüyor? Ekonominin paydaşlarını bir an önce toplantıya çağırıp sonra hiçbir şey yapmamak gibi bir yöntem mi izleyecek? Yoksa paydaşlarla toplantı yapıp bir adım atacak mı? Türkiye Tarım Bakanlığı dün akşam bir karar aldı; Türkiye üzerinden yapılan birtakım ithalatlarla ilgili olarak sınırlamalar, yasaklamalar getirdi. Eğer şu anda alınan karar KKTC’yi de kapsayacaksa bize de kısıtlama ve ambargo geldi demektir. Bu konuda Tarım Bakanlığı anda alınan karar bizim de tarih ürünlerin bir kısmı nakit üzerine git hayatımıza bu konuda Tarım Bakanlığı ne yapıyor? Başbakan’ın haberi var mı, bir şey yapmayı düşünüyor mu?” şeklinde konuştu