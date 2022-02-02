Türkiye’de 217 can kaybı, 110 bin 682 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 test yapılırken 110 bin 682 vaka belirlendi.

Koronavirüsten maalesef 217 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 86 bin 671 oldu. Vakaların Omicron varyantının etkisiyle 100 binin üzerine çıktığına dikkat çeken Bakan Koca, "100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız." çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat Corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "İlk kez dün günlük Vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız." ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022, 20:48