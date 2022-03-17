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Türkiye'de indirim geldi sıra KKTC'de

Türkiye'de indirim geldi sıra KKTC'de
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Türkiye'de 17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu.

Türkiye'de  akaryakıta üst üste üçüncü günde de indirim geldi.

Petroldeki düşüş benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlardan satış geceyarısı itibarı ile başladı.

İndirim sonrası benzinin litresi ortalama 18 lira 8 kuruş, motorinin litresi 18 lira 69 kuruş oldu.

Önceki gün de benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim yapılmıştı.

KKTC'de de vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında indirim bekliyor...

KKTC'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Kurşunsuz Benzin 98

17.58

Kurşunsuz Benzin 95

17.33

Euro Diesel

18.07

Gazyağı

17.02
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