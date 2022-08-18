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Türkiye'de benzin fiyatları yine düştü

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında sık sık değişimlere neden oluyor. Önceki iki gün peş peşe motorine yapılacak olan zamların iptal edilmesinin ardından bugün fiyatlar değişti. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam yapılırken benzinde ise 83 kuruş indirime gidildi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Türkiye'de benzin fiyatları yine düştü
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Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik, Rusya-Ukrayna savaşı, dövizdeki dalgalanmalar ve küresel olayların etkilediği akaryakıtta son günlerde dalgalanmalar hızlandı. Geçtiğimiz iki günde motorine yapılması beklenen 1,26 TL ve 79 kuruşluk zam iptal edilmişti. Bugün ise akaryakıtta bir zam bir de indirim geldi. 18 Ağustos Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam gelirken benzinde ise 83 kuruş indirim yapıldı.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Yapılan zam sonrası ortalama motorin fiyatları; İstanbul'da 24 liraya, Ankara'da 24,11 liraya ve İzmir'de ise 24,12 liraya yükseldi

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BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM

Benzine yapılan 83 kuruşluk indirim sonrası ortalama fiyatlar; İstanbul'da litre fiyatı 20,33 liraya, Ankara'da 20,45 liraya, İzmir'de 20,44 liraya düştü.

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