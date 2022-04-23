“Türk Milletinin Bu Onurlu Gününü, En İçten Duygularımla Kutluyorum”

Çocuklara, “Bu dünyanın gerçek sahipleri, geleceğimizsiniz” diye seslenen Çavuşoğlu, “Atatürk’ün ilkeleri ışığında hareket eden, onun ideallerini benimseyen ve onun izinde yürüyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılması ve her alanda gelişmesi için çok çalışmalısınız” vurgusu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu sabah saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) konuşma yaptı.

Çavuşoğlu konuşmasında, “Bugün, ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ kararıylaegemenliğin millete verilişinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletine uzanacak, zaferlerle dolu yolun çizildiği günün, 102’inci yıl dönümü” ifadelerini kullandı.

“TÜRK MİLLETİNİN BU ONURLU GÜNÜNÜ, EN İÇTEN DUYGULARIMLA KUTLUYORUM”

Türk milletinin bu onurlu gününü, en içten duygularla kutladığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



“23 Nisan 1920’de; Ankara’da yakılan bağımsızlık meşalesi, Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatmış, meclis, ulusun gerçek ve tek temsil gücünü teşkil etmiş, Milli Mücadele, artık bir halk devletinin ekseni etrafında gelişmeye başlamış ve bu eksen Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturmuştur.”



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz” diyerek, çocuklara ve gençlere duyduğu güveni her koşulda ifade ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Atatürk’ün bu kutlu günü çocuklara bayram olarak armağan ettiğini kaydetti.

“TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINA ARMAĞAN EDİLMİŞ TEK BAYRAM”

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayramdır” vurgusu yapan Nazım Çavuşoğlu, şunları belirtti:

“Yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza armağan edilen bu günde, bizlere düşen görev; atamızın izinden yürümek, emanetlerinin sahibi olduğumuzu göstermek ve aziz hatırasını en yoğun biçimde yad etmek olmalıdır.”