Turgay Çetin ve Duran Gül firar etti

Erülkü yakınlarındaki Mavi Kalem Pandemi Yurdu'nda polis gözetiminde bulunan Turgay Çetin ve Duran Gül isimli mahkumlar dün akşam 1.30 sularında firar etti.

Çevredeki kameraların incelendiği, polis ve gardiyanlar tarafından bölgede geniş çaplı arama başlatıldığı öğrenildi.

Cezaevinde örgütlü sendika konumunda olan Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Postası’na konuştu.

Bengihan, mahkumların Koronavirüse yakalandığı için pandemi yurdunda bulunduğunu, fakat yurt etrafında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını ifade etti.

BENGİHAN: YENİ CEZAEVİNE 118 MİLYON YATIRIM YAPILDI, HALA GEÇİLMEDİ

Yeni yapılan cezaevine gerekilen sürede geçilmediği için bu yaşanan olayda devlet yetkililerinin suçu olduğunu belirten Bengihan, “Yeni cezaevine 118 milyon yatırım yapıldı, ama hala geçilmedi” dedi.

11 yıllık hüküm giymiş mahkumlar için bu güvensiz ortamın kaçma fırsatı olduğunu ifade eden Bengihan, “Mahkumlar pencereden çarşaf sarkıtarak indi” ifadelerini kullandı.a