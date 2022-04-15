Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’de ’18. Saat’ programında 2022 Mali ve İktisadi İş Birliği Protokolü’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, geçmişten günümüze protokollerin imzalandığını ancak maddelerin içeriklerine uyulmadığını gözlemlediklerini kaydederek, “Bizden istenilen KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durur bir pozisyonda olması, bu memleket için neler yapabiliriz, nasıl kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olabiliriz. Tüm kesimler ortaya görüş koyması gerekiyor” dedi.

Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydederek, yapılacak reformları, eylem planlarını hızlı bir şekilde hazırlanıp hayata geçmesini hedeflediklerini kaydetti.

Protokolde turizm ile ilgili maddeler olduğunu da kaydeden Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın yeni havayolu şirketi için girişim başlattığını yineleyerek, “En azından bayram süresince ek sefer konulması için neler yapılabileceği, uçak bilet fiyatlarının bayramda ucuzlatılması ile ilgili başlattığmız bir girişimdir umarım güzel sonuç verir” dedi.BRT