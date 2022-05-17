"TÜK’ün herhangi bir zararı bulunmuyor"

Kurumun arpa alımı için 132 bin 500 dolarlık bir ödeme yaptığı ve buna rağmen arpayı alamadığı yönündeki Ses Kıbrıs'ın haberini doğrulayan TÜK Başkanı Adahan, kendileri açısından sürecin nasıl geliştiğini anlattı.

Adahan, TÜK’ün herhangi bir zararı bulunmadığını ifade ederek, “Biz 61 bin dolarlık ödeme için de ilgili aracıya 30 Haziran’a kadar süre tanıdık. Eğer bu rakamı ödemezse hem ülkemizde, hem de Türkiye’deki mahkemelerde bu kişiyi dava edeceğiz” dedi.

" Zarar etmedik"

Adahan habere konu olan TÜK’ün arpa alıma ilişkin süreci şöyle anlattı:

“Biz yönetim kurulu olarak arpa alımı için Bakanlar Kurulu’ndan onay, Bakanlık’tan da yetkimizi alıp ihale yaptık. Alım ihalesiz değildi. Ürün gelmeden de ödeme yapılabilir, burada bir hukuksuz durum yoktur. İlgili Kurumdan bu iş için teminat da aldık. O dönem 1 milyon 150 bin TL’ye gelen işlem için 1 milyon 300 bin TL teminat aldık. Yani kurum zarar etmedi. Ama kurumun parasının peşine düştük. Ben 150 bin TL kar ettik de diyebilirdim ama dolar bazında olması için işin peşine düştüm. Kurumun 61 bin dolar alacağı olduğunu tespit ederek ve ilgili kişiden de bunu istedik. 30 Haziran’a kadar süre verdik. Eğer bu para ödenmezse hem burada hem de Türkiye’de dava açacağız.”



“Veremeyecek hesabımız yoktur”

Söz konusu firmanın ismini de veren Başkan Adahan, “Bu firma öyle bilinmedik bir firma değil. Buradaki iç piyasadaki firmalara da arpa satışı yapıyor. Ama biz burada aradaki tedarikçi brokera ödeme yaptık. Bu broker malı bize gönderemedi. Ve araya girip şirketten ikinci bir teminat alarak zararın önüne geçtik. Senedin süresi 30 Haziran’da bitecek.. Eğer para yatırmazsa hem KKTC hem de Türkiye’de 132 bin 500 Dolar üzerinden davamızı dosyalayacağız” dedi.

3 yıldır görevde olduğunu ve başarılı bir süreç geçirdiklerini savunan Başkan Adahan, “Güneş balçıkla sıvanmaz. Biz bu kurumda 160 bin tonun üzerinde ürün getirdik. Hepsi bakanlık onaylı oldu. 3 yıl önce atandığımızda Kurumun borç alacak farkı 67 milyon TL’ydi.. Kurum haciz altındaydı. Bugün 25 milyona düştü borç alacak farkı. Mali yönden de başarılı olduk. Haberde denildiği gibi değil tam aksine TÜK’e her banka kredi vermek için yarışır durumdadır” diye konuştu.

“Veremeyecek hesabımız yoktur” diyen TÜK Başkanı, “Görevimizi dün olduğu gibi yarın da yapacağız. Veremeyecek hesabımız yoktur” dedi.