banner38

Tüketiciler Derneği'nden elektrik faturası açıklaması

KKTC Tüketiciler Derneği Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) özelleştirme ya da özerkleştirmeyle tüketicilerin kâbusu olmaktan çıkarılması gerektiğini kaydederek, siyasi erki sorumluluk almaya çağırdı.

Tüketiciler Derneği'nden elektrik faturası açıklaması
banner37
banner23

Zamlı elektrik faturalarının iptal edildiğinin açıklandığını ancak mart ayına ait yeni faturaların tüketicilere gönderilmediğini belirten Işık, tüketicilere SMS ile gönderilen elektrik faturalarında ödeme kalemlerinin ve miktarlarının gösterilmemesini eleştirdi.

Yazılı açıklamasında, KIB-TEK çalışanlarının maaş miktarlarını da eleştiren, tahsil edilmeyen alacaklarla banka kredi faizlerinin maliyetinin tüketicilere ödettirildiğini savunan Hasan Yılmaz Işık, “Mart 2022 ayı faturalarını tüketicilere gönderme cesaretini bulamayan Kıb-Tek’e kendi ihmalinden dolayı gecikme zammı uygulaması halinde derneğimiz polis gözetiminde eylem gerçekleştirecek” açıklamasında bulundu.

YORUM EKLE
Gönder

banner19

banner1

banner3