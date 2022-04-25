Tüketiciler Derneği'nden elektrik faturası açıklaması

Zamlı elektrik faturalarının iptal edildiğinin açıklandığını ancak mart ayına ait yeni faturaların tüketicilere gönderilmediğini belirten Işık, tüketicilere SMS ile gönderilen elektrik faturalarında ödeme kalemlerinin ve miktarlarının gösterilmemesini eleştirdi.

Yazılı açıklamasında, KIB-TEK çalışanlarının maaş miktarlarını da eleştiren, tahsil edilmeyen alacaklarla banka kredi faizlerinin maliyetinin tüketicilere ödettirildiğini savunan Hasan Yılmaz Işık, “Mart 2022 ayı faturalarını tüketicilere gönderme cesaretini bulamayan Kıb-Tek’e kendi ihmalinden dolayı gecikme zammı uygulaması halinde derneğimiz polis gözetiminde eylem gerçekleştirecek” açıklamasında bulundu.