TÜK'e doğrudan alım yetkisi...

Bakanlar Kurulu, yem maddeleri ve karma yemlerin ithalinde uygulanan Gümrük Vergisi, Fiyat İstikrar Fonu ve Özel Fiyat İstikrar Fonu’ndan muaf tutulmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, üretim girdi maliyetlerindeki artışları göz önüne alarak, 31 Aralık 2022 tarihine kadar KKTC’ye ithal edilecek olan ve ithalat ön iznine tabii premiksler dahil yem ham madde karışımından oluşan karma yemlerin ithalinde uygulanan Gümrük Vergisi, Fiyat İstikrar Fonu ve Özel Fiyat İstikrar Fonu’ndan muaf tutulmasına karar verdi.