Tufan Erhürman, Geçitköy'deki yangına ilişkin açıklama yaptı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden Geçitköy'de kontrol altına alınamayan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden Geçitköy'de kontrol altına alınamayan ve ormanlık alana yayılan yangına ilişkin yardım çağrısı yapıldı.

Erhürman, "17 Mayıs 2020 Kormacit-Tepebaşı-Kalkanlı yangını. 21 Mayıs 2022 Kormacit'te yangın. 27 Mayıs 2022 Geçitköy'de başlayan yangın Kormacit'e doğru yayılıyor. Bu bölge, bu dönemde, hangi sebeple olursa olsun "olağan şüpheli"! Hazırlıkların bu bilgiyle yapılması gerekiyor. Ama sonuçta bir kez daha ciğerlerimiz yanıyor. Dilerim mümkün olan en az zararla atlatırız. Hepimize geçmiş olsun..." dedi.