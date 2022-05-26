Tufan Erhürman: Çayıra salıp, Mevlam kayırsın diye beklemeye devam ediyorlar!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın gündeminin akaryakıt ve tüp gaz olduğuna işaret ederek, hükümeti eleştirdi, "Çayıra salıp, Mevlam kayırsın diye beklemeye devam ediyorlar!" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Erhürman, dün İskele’ye bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşın gündeminin akaryakıt ve tüp gaz olduğunu kaydetti.

“Yurttaşlar bayilerde tüp gaz bulamamaktan şikayetçi” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Bir de akaryakıt zammının açıklanıp bir hafta ertelenmesinin yarattığı spekülatif ortamdan. ‘Kimileri kısıtlı yakıt verirken, kimileri yakıt vermeyi durdurdu’ dediler.

Okkalı zamların yurttaşın belini büktüğü yetmezmiş gibi, bir de yokluk, spekülasyon ve kargaşa! "Yeni hükumet" eskilerinin elektrik, alkollü içki zammı, akaryakıt ve tüp gaz "marifet"lerini sergilemeye, yönetmemeye, çayıra salıp, Mevlam kayırsın diye beklemeye devam ediyor!”

Erhürman, "Yine tüp gaz bulamayanlar var. Yine kimi akaryakıt istasyonlarında benzinin kısıtlı verildiği, kimilerinde bulunamadığı söyleniyor. Bir hafta önce açıklanıp bir hafta ertelenen zam yine spekülatif bir ortam yaratıyor. Yine okkalı zam beklentisi!" ifadelerini kullandı.

Erhürman, "Hükumetler" meşrusuyla, gayrimeşrusuyla bu konuda tam bir "istikrar" yakalamış durumda!" dedi.