Maliye Bakanı Sunat Atun, BRTK’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu televizyon programına, telefonla katılarak programda, önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara temaslarını değerlendiren Atun, çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve sonuç odaklı çalıştıklarını söyledi.

Yedek jeneratörler geliyor

Ankara temasları kapsamında, TC Ekonomi Bakanıyla görüştüklerini de dile getiren Atun, KIB-TEK konusunun ele alındığını söyledi. Atun buna göre yedek iki jeneratörün yarın adaya gelmek üzere yola çıkacağını, Temmuz’da adada olacak olan bu yedek santrallerle elektrik sıkıntısının büyük oranda çözüleceğini kaydetti.

Temmuz ayı başlarında kurulum tamamlanacak

Atun konuyla ilgili açıklamasına şöyle devam etti:

"Sayın Dönmez’le yaptığımız görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin elektrik sorunun kalıcı olarak giderilmesi için yapılması gereken çakışmalar üzerinde durduk. Buna bağlı olarak bir vizyon belirledik. Sıkıntılarımızı aşmamız içim gerekli yatırımları yapmamız, bakım onarım işlerini kesintisiz sürdürmemiz, elektrik enerjisi üretim kapasitemizi ihtiyacımızı giderecek şekilde artırmamız, üretim için gerekli akaryakıtın ithalatının sürekliliğini sağlamamız lazım.

Bilindiği üzere, Aralık ayında Türkiye Enerji Bakanlığı ile Kıb-Tek’e iki jeneratör tahsis edilmesi için bir anlaşma imzalamıştık. Toplam 50 megavat gücündeki bu iki jeneratörün yükleme operasyonu başladı. 2 jeneratör 18 Haziran Cumartesi günü Ambarlı limanından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hareket edecek ve tahminen 24-25 Haziran’da ülkemizde olacak. Hedef, jeneratörlerin kurulumunu mümkün olan en kısa sürede tamamlamak ve Temmuz ayı başlarında iki jeneratörü de devreye koymaktır.

Bu adımla ülkemizin enerji güvenliği artırılmış olacaktır. Baz yükü daha etkin olarak kontrol etmek için de Teknecik şalt sahasının kapasitesi büyütülüp güçlendirilmesi gereklidir.”

TPIC’le anlaşma imzalandı, yakıt gelecek!

Maliye Bakanı Sunat Atun, yakıt tedariki konusunda TPIC’le anlaşma imzalandığını da belirterek, devletten devlete yöntemiyle foil oil’in alınacağını kaydetti. Atun, “bu şekilde hem arz güvenliğimiz sağlanacak hem de elektrik fiyatında istikrar imkanı oluşacaktır” dedi.