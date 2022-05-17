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Tornavida ile öldürmek istedi!

Güzelyurtt'ta dün öğlen saatlerinde kavga çıktı. Kavga şahıslardan biri tornavida ile saldırdı.

Tornavida ile öldürmek istedi!
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:


16.05. 2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, H.K.(E-29), aralarında çıkan tartışma sonucu, tasarrufunda bulunan tornaviyı H.O.U’yu öldürmek kastı ile vücudunun muhtelif yerlerine sokmak suretiyle adı edileni öldürmeye teşebbüs etmiş ve tasarrufunda bulunan 300 TL parasını zorla aldıktan sonra iş yeri içerisindeki kayıt cihazını çalmıştır.

Olayda yaralanan H.U.U, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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