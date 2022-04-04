Töre ve Özersay arasında test gerginliği yaşandı

Cumhuriyet Meclisi, yüksek tansiyonla başladı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin cuma günü Koronavirüs pozitif olduğunun basına yansıdığını, 3 günde negatife nasıl döndüğünü sordu.

Bunun üzerine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise Özersay'a birlikte kontrole gitmelerini söyleyerek, "Zan altında bırakacak şekilde konuşma yapmanızı doğru bulmuyorum." dedi. Töre, dün PCR testi bugün sabah ise antijen testi yaptığını, sonuçların negatif çıktığını kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli'nin ise "Topluma kötü örnek oluyorsunuz." ifadesi sonrası, Töre, "İstismarsızcılğa devam etmeyin lütfen." dedi.