Töre LAÜ'de yeni mezunlara seslendi

Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilen törende öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Töre, mezunların gittikleri yerlerde hem uluslarına hem de tüm insanlığa hizmet etmesini dileyerek :”Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ambargolar altında olabilir. Ama sizlerin sayesinde bu ülke vardır, var olacaktır, ilerlemeye yükselmeye devam edecektir” dedi.

Lefke’nin ülkenin en kıymetli yerlerinden biri olduğuna değinen Töre, bu kıymetin her zaman bilinmesini istedi.

Töre gençlere şöyle seslendi:

“Sevgili gençler, sizler her biriniz birer bayraksınız. Gittiğiniz yerlerde bu bayrağı düşürmeyeceksiniz. Her yerde daima en önde olacaksınız. Halkınıza ve dünya insanlığına aydınlık yolu göstereceksiniz. Çağdaşlığı da göstereceksiniz, milli ve manevi değerlerimizi de…Asla geri adım atmayın”