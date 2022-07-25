“Toplumun Huzurunu Bozanlara Çok Net Bir Çizgim Var”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, şu an yeni cezaevinin aktif olduğunu belirterek, “Cezaevinin içinde mahkumlar ve tutuklular var ama tam randımanlı istediğimiz noktaya gelmesi içim çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Öztürkler, 20 erkek ve 2 bayan alımı ile ilgili sürecin de tamamlandığından bahsetti.

“CEZAEVİ AKTİF”

Süreçlerin devam ettiğini söyleyen ve cezaevinin aktif kullanılmaya başlandığını belirten Öztürkler, “Temmuz ayında kullanılmaya başlanacağını da söylemiştik, içeride 100 mahkum var şu an gardiyan sayımızda da istenen noktaya geldikçe mahkum sayımızda artacaktır” dedi.

Koronavirüsün etksini tam atlatamadığımızı vurgulayan Öztürkler, diğer cezaevinin seyreltilmesi ile ilgili de yeni cezaevinin yardımcı olduğunu ve bu süreçte de eksikleri görerek toparladıklarından bahsetti.

“TOPLUMA GERİ KAZANDIRMA PROJELERİMİZ VAR”

Herhangi bir ceza sonucu cezaevine giren vatandaşların tekrardan topluma kazandırılması içinde hedeflerini ortaya koyduklarına değinen Öztürkler, 9 başlıklı bir projeleri olduğunu belirtti.

“Çok yakın zamanda bu projeyide hayata geçireceğiz ve bunları bir eğitim modeli, müfredat şeklinde vereceğiz” diyen konuşan Öztürkler, yakın zamanda içerik olarakta projeyi paylaşacağını söyledi.

“ÇAĞDIŞI NÜFUS SAYIMI SON BULCAK”

“Çağdışı nüfus sayımları artık son bulacak” ifadelerini kullanan Öztürkler, adres kayıt sisteminin hayata geçebilmesi için kendilerine ciddi görevler düştüğünün altını çizdi.

Öztürkler, “Kalkınmanın yerelden genele doğru gidebilmesi için yerel yönetimlerin, belediyelerin çok ciddi çalışması gerekiyor” diye konuşarak, bu projeye çok önem verdiğini vurguladı. Öztrükler, “Bununla ilgi ciddi yatırım ve çalışmalarımız olacak” dedi.

“TOPLUMUN HUZURUNU BOZANLARA ÇOK NET BİR ÇİZGİM VAR”

İlk günden beri toplumun huzurunu bozan, ülkede kaçak yaşayan kişilere karşı çok net bir çizgisi olduğunu söyleyen Öztürkler, bu kişiler ile ilgili gerekli adımları attıklarından ve atmaya da devam edeceklerinden bahsetti.

“Ada içindeki sıkıntıların giderilmesi ile ilgili çalışmalar devam edecek” açıklamasında bulunan Öztürkler, ikinci bir adım atacaklarını ve yakın bir süreçte ülkeye giriş yasakları ile ilgili de çalışmalar yapacaklarına değindi.

“KRİMİNAL SIKINTI YAŞAYAN KİŞİLERİ ADANIN GİRİŞİNDE TESPİT EDECEĞİZ”

Öztrükler, “Çağdaş ülkelerin bir çoğunda daha öncesinde kriminal sıkıntılar yaşayan insanları daha önce tespit edebiliyorlar maalesef bu noktada geri kaldık” dedi. Öztürkler, kendi ülkesinde bu şekilde sıkıntı yaşayanların adaya girişinde tespit edilebilmesi için de çalışmalar yapacaklarından bahsetti.