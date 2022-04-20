Toplumsal mutabakat hükümeti çıkış yolu olacaktır

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Fikri Ataoğlu BRT’ye açıklama yaptı…

Ataoğlu yarın parti yetkili organlarını toplayarak karar vereceklerini söyledi…

Bu kadar krizin olduğu dönemde yeniden bu çalışmaların yapılmasının doğru olmayacağını kaydeden Ataoğlu, toplumsal mutabakat hükümeti kurulmasının önemine değindi…

Hükümet kurulurken tüm partilerin ziyaret edildiğini anımsatan Ataoğlu, tüm siyasi partilerin içinde olacağı bir toplumsal mutabakat hükümetinin çıkış yolu olacağını yineledi…