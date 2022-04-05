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Toplumsal  Kaosa Gidiyoruz

Toplumsal  Kaosa Gidiyoruz
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Memur-Sen yapılan son zamlara tepki gösterdi. Memur-Sen Başkanı Akın Manga yazılı açıklamasında şöyle dedi;

Bir yandan keyfi  fiyat artışları, öte yandan akaryakıt ve temel gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar, insanımızın yaşamını zehir ediyor. Mart ayı itibarıyla elektriğe  yapılan anormal tarife artışı, vatandaşın sabrını taşırmış durumdadır. Bu gidişatın sonu toplumsal kaosa gitmektedir. Bu nedenle hükümeti uyarıyor, adil ve mantıklı çözümler üretmeye çağırıyoruz.

Memur-Sen olarak, çalışan ve emeklilerin Ocak ayından beri yitirdiği alım gücünün ( Ocak-Şubat-Mart 2022) Nisan ayı maaşlarına konsolide edilmesini  talep ediyoruz. 4 kişilik bir ailenin asgari  aylık elektrik  tüketimi dikkate alınarak, en düşük (98 krş) aylık elektrik diliminin, aylık 350 kw saate yükseltilmesini , ısrarla talep ediyoruz.

Piyasadan asgari gıda ve temel ihtiyaçlarını dahi, karşılamaktan aciz hale getirilen çalışanlar, emekliler ve asgari ücretliler isyanlardadır. Günlük yaşamımızı kolaylaştırıp, alım gücümüzü  ivedi olarak yükseltici tedbirler, süratle hayata geçirilmelidir. Aksi halde hükümet, hükmetme yetenek ve güvenini  sıfırlayacak, halkımızı topyekün karşısında bulacaktır.

Memur-Sen olarak uyarıyor ve sonuç alıcı icraat bekliyoruz.

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