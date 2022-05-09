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"Toplam 13.184 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlandı " 

"Toplam 13.184 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlandı " 
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.184 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır"

19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

9 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.184    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45      
   
Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.856.663   
     
Toplam Vaka Sayısı: 94.125                

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.373                          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 518         
     
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 512          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   251

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