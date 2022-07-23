Halkın Partisi Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, ikinci kez baba oldu. Tokatlıoğlu “doğum sürecimizde emeği geçen doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz”.dedi.

Tokatlıoğlu yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı;

Kızımız Pera bugün hayatımıza hızlı bir giriş yaptı

Arya abla oldu, biz de ikinci kez bu sonsuz mutluluğu yaşadık

