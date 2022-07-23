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Tokatlıoğlu ikinci kez baba oldu

Tokatlıoğlu ikinci kez baba oldu
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Halkın Partisi Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, ikinci kez baba oldu. Tokatlıoğlu “doğum sürecimizde emeği geçen doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz”.dedi.
Tokatlıoğlu yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı;
Kızımız Pera bugün hayatımıza hızlı bir giriş yaptı  
Arya abla oldu, biz de ikinci kez bu sonsuz mutluluğu yaşadık  
 

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