Halkın Partisi Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, ikinci kez baba oldu. Tokatlıoğlu “doğum sürecimizde emeği geçen doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz”.dedi.
Tokatlıoğlu yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı;
Kızımız Pera bugün hayatımıza hızlı bir giriş yaptı
Arya abla oldu, biz de ikinci kez bu sonsuz mutluluğu yaşadık
Tokatlıoğlu ikinci kez baba oldu
Halkın Partisi Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, ikinci kez baba oldu. Tokatlıoğlu “doğum sürecimizde emeği geçen doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz”.dedi.
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