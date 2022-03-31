Tıp-İş eyleme katılacak!

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, yarın ülke genelinde yapılacak "Toplumsal Yok Oluş ve Yoksulluğa Hayır" genel grevine katılma kararı aldıklarını açıkladı.

Tıp-İş ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası yaptıkları yazılı açıklamada, yarın saat 09.00 Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde ortak basın açıklaması yapılarak, grevin başlatılacağını kaydetti.

Tıp-İş Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, sendikalarının yarın yapılacak genel grev ve mitinge katılma kararı aldığını belirterek, yarın Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı tüm hastaneler ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında, 09.00-12:00 saatleri arasında grev yapılacağını duyurdu.

Taşçıoğlu, yatılı hastaların bakım ve tedavilerinin, diyaliz hizmetleri, onkoloji ve kemoterapi hizmetleri, acil servis ve acil ameliyatlar dışındaki hizmetler verilmeyeceğini belirterek, bir olumsuzluk yaşanmaması adına Sağlık Bakanlığı’na gereğinin yapılmasını bildirdi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen de açıklamasında, sendikalarının grev ve mitinge katılma kararı aldığını belirterek, üyeleri bulunan tüm hastane ve birimlerde sabah 08.00-14.00 saatleri arasında grevde olacaklarını kaydetti.