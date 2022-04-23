Terim Dünya Kupası'nda hoca olarak boy gösterecek

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra nasıl bir yol haritası çizeceği merakla beklenen Fatih Terim kararını verdi. Deneyimli hocanın yeni adresi Katar Milli Takımı olabilir.

FATİH TERİM TEKLİFİ KABUL ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Akşam'da yer alan habere göre, Tam 1 yıldır Fatih Terim'in peşinde koşan Katar Milli Takımı, tecrübeli hocayla ilgili ısrarını sürdürüyor. 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Fatih Terim'in de bu kez teklifi kabul etmeyi düşündüğü ve en büyük futbol organizasyonunda yerini almak istediği belirtiliyor.

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK