Temmuz ayında elektriğe yapılacak olan zammı Haziran başında duyurduk

Temmuz ayı elektrik faturaları vatandaşın cebini yaktı...

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan vatandaşlar, yüksek gelen elektrik faturalarına isyan etti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na açıklama yaptı.

AKYİĞİT: TEMMUZ’DA ELEKTRİĞE GELECEK OLAN ZAMMI HAZİRAN BAŞINDA DUYURMUŞTUK

Haziran ayı başında katıldığı bir TV programında elektriğe kilowatt başına 60 kuruş zam yapıldığını açıkladığını hatırlatan Akyiğit, “Temmuz ayında elektriğe gelecek olan zammı önceden duyurmuştuk” dedi.

Akyiğt, Temmuz ayı içerisinde elektrik tüketiminin arttığını ifade ederek, “Elektrik tüketimi artınca, üstüne zam da eklenince faturalar haliyle yüksek geldi” açıklamasında bulundu.

Ağustos’un başında gelen faturaların Temmuz ayının faturası olduğunu vurgulayan Akyiğit, “Önceden açıklandığı için, tekrardan zam olacağını duyurmadık” diye konuştu.

“YÜKSEK FATURALAR, ZAMLARDAN DAHA ÇOK ELEKTRİK TÜKETİMİNDEKİ ARTIŞDAN DOLAYI OLUŞTU”

Akyiğit, zamdan daha çok sıcaklardan kaynaklı elektrik tüketimindeki artışın yüksek fiyatlı faturalara sebebiyet verdiğiini de sözlerine ekledi.