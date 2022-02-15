"Telefonda taciz” mahkemelik oldu

Lefkoşa'da meydana gelen "Telefonda tacizlik”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket”, ile “İtale-i lisan" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022, 17:34