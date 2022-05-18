Tel-Sen'den ucuz ve kaliteli internet açıklaması

Soysan, dünyada olduğu gibi ülkede de kutlanan ‘ Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’ dolaysıyla, başta üyeleri olmak üzere sektöre hizmet eden ve sektörde çalışan tüm emekçilerin Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Soysan, “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde haberleşme ve internet hizmetleri veren sektörün içerisinde doğru bir vizyonla devletlerin operatörlerinin de hizmet verdiği gerçeği ortadayken ülkemizde bu hizmetlerin ısrarla sermaye-müşteri ilişkisiyle verilmeye çalışılması ve devletin imkanı varken uzak tutulması kabul edilir bir yaklaşım değildir” ifadelerini kullandı.

"Devletin de bu sektör içerisinde hizmet vermesinin kaliteli ve ucuz hizmeti sağlayacak”

“Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu gününü kutladığımız bugün de yetkililerin yaptığı açıklamaları bu çerçeveden değerlendirdiğimizde samimi bulmuyoruz” diyen Soysan, devletin de bu sektör içerisinde hizmet vermesinin kaliteli ve ucuz hizmeti sağlayacağını belirtti.



Telekomünikasyon Dairesi’nin 2016 yılında yetki almasına rağmen ADSL, VDSL gibi hizmetleri Internet Servis Sağlayıcıları aracılığıyla yapmayı sürdürdüğünü kaydeden Soysan, bunun hem dairenin kazancına hem de ülke insanının kazancına zarar verdiğini savundu.

Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin de hizmetin içerisinde yer almasının kaliteyi yukarı, ücretleri de aşağıya taşıyacağını, her eve fiber projesinin hız kazanarak yaygınlaşmasını sağlayacağını belirtti. Soysan, “Bu gerçeği sırf dairenin kabiliyetlerini yok etme adına hayata geçirmeyenler bu ülkeye ve bu ülke insanına yazık etmektedirler.” dedi.

- “Bu ülkede fiber altyapı sorunu yoktur, fiber altyapısını kapma sorunu vardır”

Soysan, şunları kaydetti:

“Özelleştirme politikası, bizim gibi küçük ölçekli ülkelerde, bu tip yapılar için adı ister yap işlet devret’ isterse kamu özel işbirliği olsun ‘peşkeş’ çekmekten başka bir durum yaratmaz, bugüne kadar yapılanların yaratmadığı da ortadadır.

Bu ülkede fiber altyapı sorunu yoktur fiber altyapısını kapma sorunu vardır. Bunun için tabiri caizse ‘kebapçı kedisi gibi’ bekleyenlere fırsat yaratılmaması için mücadele veren sendikamız, ulusal politika kapsamına dahil ettirdiği fiber altyapısının korunması ve geliştirilmesi için üzerine düşeni yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile bir araya geldiğimizde de belirttiğimiz gibi Telekomünikasyon Dairesi bir an evvel kabiliyeti içerisinde yer alan fiber çekme ücretlerini aşağıya çekmeli, ADSL VDSL hizmetlerini kendisi de satmalı, wireless internet verilmesi gerekirse daire bunu da vermeli bu sektörün içerisinde var olan oyunculuğunu göstermelidir.

Kendisine tanınan yasal hakları kullanmayarak halkın ezilmesini ve sektörün sermayedarlarının layık gördüğü bir hizmete ve pahalılığa muhatap bırakılması kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Israrla dediğimiz gibi bu ülkede kaliteli ve ucuz internet ve haberleşme mümkündür yeter ki Telekomünikasyon Dairesi devreye konulsun.”