Tek değişiklik Maliye Bakanlığı'nda...

Başbakan Faiz Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesi sonrası, yeni kabineyi açıkladı.
İşte yeni kabine:
Başbakan Dr.Faiz Sucuoğlu
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı,
Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren,
Maliye Bakanı: Olgun Amcaoğlu
İçişleri Bakanı Ünal Üstel,
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy